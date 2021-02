Lascerà il Napoli a costo zero, come ha annunciato ufficialmente ieri il suo agente che nei prossimi mesi potrebbe offrirlo a diverse big, Inter compresa

A meno di dietrofront, questa in corso è la sua sesta e ultima stagione al Napoli. Di chi parliamo? Di Elsei Hysaj, terzino destro (all’occorrenza anche sinistro) albanese in forza appunto al club azzurro dall’estate 2015 dopo la grande annata vissuta in Serie A con la maglia dell’Empoli targato Maurizio Sarri. Poi pure lui trasferitosi alla corte di Aurelio De Laurentiis, dalla quale quindi a breve uscirà il classe ’94, per giunta a zero dato che il suo contratto scade proprio il prossimo giugno. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Hysaj non rinnova col Napoli: l’agente può proporlo ai nerazzurri

Ieri il suo agente Mario Giuffredi ha ufficializzato il divorzio: “Il discorso sul rinnovo è chiuso – le sue parole a ‘Radio Punto Nuovo’ – Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno”. Giuffredi proporrà il suo assistito sicuramente alle altre big di Serie A, compresa l’Inter alla quale potrebbe far comodo un rinforzo sulle corsie esterne considerata la pressoché certa partenza di Young il cui contratto scade a giugno proprio come quello di Hysaj. Va detto, però, che a destra c’è già Darmian come vice del marocchino ex Real e che a sinistra, in qualità di alternativa, la dirigenza valuta il ritorno dal Verona di Federico Dimarco.