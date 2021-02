Coppa Italia, Juventus e Atalanta favorite ma Inter e Napoli non sono per nulla spacciate

Coppa Italia, i bookmakers danno le quote sui risultati delle due semifinali di ritorno della coppa nazionale. Mentre il passaggio del turno sembra decisamente puntare sulle due compagini di casa, i due incontri sembrano molto più equilibrati

COPPA ITALIA QUOTE BOOKMAKERS SEMIFINALI/ In attesa che settimana prossima ripartano le coppe europee, in cui purtroppo non ci sarà la squadra di Antonio Conte, gli occhi degli scommettitori sono puntati sulla coppa Italia. Questa sera all’Allianz Stadium sfida di ritorno tra Juventus e Inter, con i bianconeri favoriti per il passaggio del turno ma non per il risultato finale. Secondo le quote Snai, il passaggio del turno e quindi il raggiungimento della finale della formazione di Andrea Pirlo è dato a 1,20, contro il 4,25 per la squadra di Antonio Conte. Discorso invece molto diverso per quanto riguarda il pronostico, dove la vittoria bianconera è quotata 2,60 e quella nerazzurra 2,65, mentre il pareggio è dato a 3,40. Una vittoria della squadra meneghina per 2-1, che manderebbe le due formazioni ai supplementari, è data a 10, un risultato da non sottovalutare da parte degli scommettitori, tra l’altro molto gradito a Napoli e Lazio prossime avversarie in campionato.

Per quanto riguarda l’altra semifinale di mercoledì tra Atalanta e Napoli, dopo il pareggio a reti bianche allo stadio Maradona, i bookmakers vedono leggermente favorita la squadra di Gasperini il cui passaggio del turno è dato a 1,75 contro il 2 della formazione di Gattuso. Discorso diverso sul risultato finale, dove la vittoria bergamasca è quotata 1,85 contro il 3,85 di quella partenopea mentre il pareggio, che manderebbe o ai supplementari o farebbe passare la squadra campana, è dato a 3,90. Da notare, come ha spiegato l’Ansa, che questa è la decima sfida di Coppa Italia tra le due squadre e i precedenti parlano di quattro vittorie del Napoli, due dell’Atalanta e tre pareggi.