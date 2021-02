Inter: Alessandro Matri ha parlato del match di stasera tra nerazzurri e Juventus ma anche di scudetto in cui vede i bianconeri favoriti

Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’. Per tutte le altre news CLICCA QUI. L’ex centravanti italiano ha spiegato che, secondo lui, questa sera l’Inter avrà più motivazione dei bianconeri per arrivare in finale di Coppa Italia; poi parla della sua favorita per lo scudetto ed elogia Antonio Conte:

“Conte? Non sempre si riesce a centrare lo scudetto al primo colpo. Però l’Inter da due anni lotta per il titolo, non è più pazza come un tempo. Come stimoli Antonio non è secondo a nessuno. La favorita per lo scudetto? Dico Juve perché i bianconeri hanno qualcosa in più: possono permettersi di fare un turnover massiccio e questo è un gran vantaggio in una stagione così congestionata. Stasera sarà un match difficile per entrambe, perché un gol di scarto è troppo poco per sentirsi al sicuro. I nerazzurri avranno più stimoli avendo perso all’andata, e in più ci sarà Lukaku“.