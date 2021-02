Da Barella e Lukaku a Cristiano Ronaldo, ecco le formazioni ufficiali del derby d’Italia Juventus-Inter valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Inter valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Antonio Conte sceglie Eriksen per sostituire lo squalificato Vidal. Danese preferito un po’ a sorpresa a Gagliardini, mentre a sinistra la scelta è ricaduta su Darmian. Hakimi a destra, davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda bianconera, Pirlo avanza Cuadrado nel ruolo di esterno alto, con Danilo a guardargli le spalle. Alex Sandro e Bernardeschi, come all’andata, sulla fascia sinistra, Rabiot-Bentancur in mezzo, in attacco Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Arbitro del derby d’Italia sarà Mariani della sezione di Aprilia.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Inter

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi: Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. All.: Conte

Arbitro: Mariani di Aprilia

