Juventus-Inter: Mariani arbitrerà il derby d’Italia in programma domani sera e valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Juventus-Inter, secondo round. In Coppa Italia, domani sera andrà in scena all’Allianz Stadium’ di Torino la semifinale di ritorno fra bianconeri e nerazzurri. L’arbitro del match sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il direttore di gara romano verrà assistito da Bindoni e Paganessi, Chiffi quarto uomo. In sala VAR toccherà a Paolo Valeri assistito da Giallatini.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Conte sorride | Arturo Vidal ci sarà con la Lazio

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter | Dalla Spagna: Lukaku al Real, in Serie A il sostituto

Per l’Inter, il bilancio non è troppo positivo. In otto precedenti con il direttore di gara, sono arrivate soltanto 4 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte. Per la Juventus, invece, la situazione è decisamente migliore: in 9 match arbitrati da Mariani, 8 successi, 1 pareggio e una sola sconfitta.