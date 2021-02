Inter: Alessandro Del Piero ha parlato dell’eliminazione dalla Coppa Italia dei nerazzurri che devono essere più cinici. I dettagli

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e storico rivale dell’Inter, ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ ha parlato del match di ieri sera tra bianconeri e nerazzurri terminato a porte inviolate ma che, grazie all’1-2 dell’andata, vede la ‘Vecchia Signora’ passare in finale di Coppa Italia. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Ecco le parole dell’ex centravanti italiano:

“Inter? Nonostante il predominio sono certamente mancate le occasioni da gol: è qui che i nerazzurri devono migliorare. In match come quelli di stasera si deve necessariamente segnare. Sanchez sarebbe stata l’unica alternativa per Conte, non avendolo avuto a disposizione si è creato un problema a livello di soluzioni offensive. Si è visto in incontri come quello contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League”.

“Pressione? Quando non c’è un domani i nerazzurri sentono troppo la pressione, nelle coppe non essere riusciti a fare gol è costato caro e su questo dovranno lavorare molto. Scudetto? Conte e i suoi hanno ancora ottime possibilità di vincerlo, dimentichiamoci del match di stasera. Sarà un grande finale di campionato quello che ci attende, la panchina dell’Inter è molto profonda, con diverse alternative, il mister dovrà essere bravo a gestire quest’abbondanza numerica”.