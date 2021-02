Suning continua a riflettere sull’offerta di BC Partners in merito al futuro della proprietà dell’Inter. Un cambio potrebbe anche portare ad alcune novità sul futuro della guida tecnica di Conte

L’Inter vive in questi mesi l’ennesimo periodo di cambiamenti. Il futuro del club meneghino resta infatti bilico con il rialzo ad 800 milioni di euro formulato da Bc Partners con la sua ultima offerta presentata che potrebbe essere fondamentale per il passaggio di consegne dalla famiglia Zhang. Per ottenere il controllo sulle quote di maggioranza dell’Inter potrebbe comunque servire uno sforzo ulteriore da parte del fondo inglese per convincere l’attuale proprietà ad abdicare definitivamente. Le note vicende societarie hanno inoltre condizionato l’ultima campagna trasferimenti di gennaio che ha visto l’Inter di fatto immobile in entrata e costretta a non inserire nuove pedine se non in caso di uscite importanti per salvaguardare i conti. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Conte in estate: idea ‘alla Pirlo’

Bc Partners dunque insiste per l’acquisto della maggioranza dell’Inter e comunque vada a concludersi la cosa, la società nerazzurra verrà ridimensionata all’altare dei conti. Possibile in questo senso l’addio di Antonio Conte, qualora si trovasse però un accordo sulla buonuscita o se il tecnico trovasse un’altra panchina top su cui sedere il prossimo anno. Pesa tantissimo infatti in questo senso il contratto da 12 milioni di euro annui fino al giugno 2022 che ha sottoscritto l’ex Juventus.

Qualora dovesse davvero ladciare l’Inter, per il sostituto occhio a una possibile scelta ‘alla Pirlo‘, ovvero un ex giocatore interista a cifre contenute. Un nome che può entrare nei piani della nuova proprietà è quello dell’ex centrocampista serbo, Dejan Stankovic che sta facendo bene alla Stella Rossa con cui ha vinto anche un campionato nella stagione 2019/20.