Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Dzeko, che negli ultimissimi giorni dello scorso calciomercato sarebbe potuto approdare in nerazzurro in cambio di Sanchez

Sul finire dello scorso calciomercato di gennaio Edin Dzeko è tornato in orbita nerazzurra, nell’ambito dello scambio con Alexis Sanchez a cui l’Inter si è in verità ‘opposta’ immediatamente perché impossibilitata ad alzare il monte ingaggi a causa dei ben noti problemi di natura economica legati alla possibile per non dire certa vendita del club da parte del gruppo Suning. Pesava lato nerazzurro la differenza di circa 4 milioni di euro tra lo stipendio del bomber bosniaco, 15 milioni lordi, e quello del cileno, ovvero più o meno 11 lordi ‘grazie’ al famoso Decreto Crescita. E così il classe ’86 di Sarajevo è rimasto in giallorosso, facendo poi pace (una pace ‘armata’) con Fonseca e rientrando nei ranghi.

Calciomercato Inter, UFFICIALE Dzeko cambia agente

Il futuro di Dzeko rimane un enigma, l’unica cosa certa è il cambio di agente, con il passaggio (già ufficioso da settimane) nella scuderia di Alessandro Lucci. Ad annunciarlo ufficialmente è lo stesso procuratore, o meglio il profilo Instagram della ‘World Soccer Agency’ di cui è titolare: “Benvenuto nella famiglia a Edin Dzeko, attaccante della Roma e della nazionale bosniaca”. Lucci continua ad essere in ottimi rapporti con Juventus e Inter (in nerazzurro ha Vecino), per questo non è da escludere che a giugno possa riprovare a piazzarlo in uno dei due club.