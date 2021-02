Inter: Andrea Pirlo in conferenza stampa spiega perché la Juventus contro i nerazzurri ha deciso di giocare con il baricentro più basso

Andrea Pirlo, alla vigilia di Napoli-Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando che la filosofia di gioco dei bianconeri non è cambiata nonostante la ‘Vecchia Signora’ abbia giocato con il baricentro molto basso in Coppa Italia contro l’Inter:

“No, non sta cambiando nulla. Abbiamo affrontato i nerazzurri in modo diverso ma per scelta nostra, la squadra non ha percepito che tutte le gare vanno giocate così. Sono scelte mie in base all’avversario, ma l’impostazione resta sempre la stessa, comandare il gioco e pressare alto. In certe circostanze non è possibile perché si gioca ogni tre giorni e a volte è meglio abbassarsi e far gestire il pallone agli avversari”.