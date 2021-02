Da Lukaku a Immobile, le probabili formazioni del match Inter-Lazio valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

Domenica sera allo stadio ‘San Siro’ contro la Lazio ci sarà il primo grande test per l’Inter di Antonio Conte dopo l’eliminazione in Coppa Italia. I nerazzurri, che dovranno pensare anche al derby contro il Milan, faranno un po’ di turn over. Probabile la presenza di Kolarov al posto di Bastoni in difesa. A centrocampo tanti dubbi su Vidal, Eriksen e Gagliardini che si giocheranno un posto in sostituzione di Barella o Brozovic: nessun nodo da sciogliere, invece, per la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro. I biancocelesti, dall’altra parte, non cambieranno molto: l’unico vero ballottaggio sarà quello tra Patric e Musacchio. Al fianco di Immobile, in attacco, toccherà largamente a Correa: 3-5-2 per entrambe le formazioni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Antonio Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna