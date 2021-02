Inter: il gioiello della Sampdoria Mikkel Damsgaard ha parlato dei nerazzurri soffermandosi sul centravanti cileno Alexis Sanchez. I dettagli

Mikkel Damsgaard, giovane talento in forze alla Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sportweek’ dove ha parlato ampiamente del calcio italiano. Il giocatore danese ha parlato del giocatore dell’Inter Alexis Sanchez:

“Idoli? Per me non c’è nessuno come Iniesta. Per il resto ora ho la fortuna di affrontare grandi squadre e grandi giocatori. Guardandoli dal vivo, da ciascuno di loro posso imparare qualcosa. Dell’Inter mi piace Sanchez, è sempre un passo avanti rispetto a te”.