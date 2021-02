Calciomercato Inter: i nerazzurri in caso di fine matrimonio con Antonio Conte punterebbero su un altro tecnico italiano. I dettagli

Altra eliminazione arrivata per l’Inter di Antonio Conte in questa stagione. Dopo l’addio alla Champions League, i nerazzurri sono stati costretti a salutare la Coppa Italia rimanendo, così, impegnati soltanto in campionato. La squadra allenata dal tecnico leccese, sin da questa domenica, è attesa da test importanti in chiave scudetto. Intanto, però, in quel di Appiano Gentile si pensa già al futuro: per il dopo Conte, è stato fatto il nome di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Inzaghi può arrivare: ecco perché

Inter, si scalda la panchina. Secondo alcune indiscrezioni, in caso di separazione da Antonio Conte, che sia esonero, risoluzione consensuale o ‘semplici’ dimissioni, i nerazzurri potrebbero puntare su Simone Inzaghi. Con l’arrivo di una nuova proprietà, proprio il tecnico della Lazio potrebbe essere scelto dalla ‘Beneamata‘.

L’allenatore biancoceleste, che ha portato il club romano agli ottavi di finale di Champions League, sta facendo grandi cose in questa stagione. Il presidente Claudio Lotito vorrebbe rinnovargli il contratto che scade a giugno, ma se Inzaghi stesso venisse chiamato da un top club lui non si opporrebbe e lo lascerebbe andare: i nerazzurri ci starebbero pensando, soprattutto se dovesse saltare anche l’obiettivo dello scudetto che manca ormai dal lontano 2010.