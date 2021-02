L’Inter è sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Tra i profili più spesso accostati c’è il solito Junior Firpo che però piace anche a Josè Mourinho

L’Inter ha conquistato nell’ultimo weekend la vetta della classifica e Conte spera di portare i suoi allo scudetto al suo secondo anno sulla panchina nerazzurra. Un traguardo importante che poi proietterebbe la dirigenza meneghina alla prossima finestra di calciomercato quando Marotta e soci potrebbero lavorare nuovamente su un esterno sinistro da mettere a disposizione del tecnico salentino che in questa stagione ha dovuto spesso adattare Ivan Perisic a tutta fascia con risultati alterni. L’Inter per questa ragione cerca un mancino puro capace di abbinare al meglio entrambe le fasi. Tra i terzini più spesso accostati alla compagine di Suning c’è lo spagnolo Junior Firpo, in uscita dal Barcellona. Occhio però all’ex Mourinho. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Mourinho mette Firpo nel mirino: pronto a portarlo in Premier

Stando a quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, Junior Firpo sta seriamente pensando di lasciare il Barcellona alla fine della stagione e pare sia arrivata un’offerta importante dal Tottenham, che vuole rafforzare la corsia mancina per la prossima annata. Nello specifico l’ex Betis sarebbe dunque un obiettivo di Josè Mourinho che ha fatto sapere a Daniel Levy la sua preferenza in merito alla lista di possibili nuovi acquisti.

Firpo soddisfa tutte le richieste del tecnico portoghese che cerca proprio un calciatore con quelle caratteristiche di spinta. Una richiesta che potrebbe essere soddisfatta se il Tottenham decidesse di sborsare i 10 milioni di euro che chiedono i blaugrana. Resta comunque da capire la volontà del ragazzo che difficilmente resterà in Catalogna.