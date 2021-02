Accordo su tutto, Inter e Lautaro Martinez avanti ancora insieme. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato

Tre gol nelle ultime cinque partite, comprese quelle di Coppa Italia con la Juventus, certificano la ritrovata brillantezza sotto porta di Lautaro Martinez. Nonostante pecchi ancora in quanto a continuità, l’attaccante argentino rimane uno degli assoluti punti di forza dell’Inter targata Conte che domenica sera battendo la Lazio per 3-1 ha sorpassato il Milan in testa alla classifica, in attesa del derby in programma domenica pomeriggio. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, niente clausola nel nuovo contratto di Lautaro

Un po’ come per Lukaku, anche con Lautaro Martinez è inevitabile toccare l’argomento calciomercato. Stamane ‘Tuttosport’ conferma quanto scritto da Interlive.it lo scorso 26 gennaio, ovvero che tra il classe ’97 di Bahia Bianca e il club di Viale della Liberazione esiste un accordo di massima per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023. L’intesa sarebbe fino al 2024 con ovviamente annesso aumento di stipendio: noi abbiamo scritto sui 5 milioni, il quotidiano torinese parla invece di innalzamento dell’ingaggio fino a quota 4,5 milioni (9 lordi) più bonus facilmente raggiungibili. Dettagli, insomma.

Non è un dettaglio, invece, la ‘faccenda’ della clausola ora fissata a 111 milioni di euro: stando alla medesima fonte, nel nuovo accordo non ci sarà. Lautaro e il suo entourage avrebbero detto sì alla sua eliminazione, ‘accontentando’ Marotta e Ausilio, i quali da tempo spingevano per toglierla di mezzo. Lautaro dovrebbe firmare il prolungamento alla fine di questo mese.