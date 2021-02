Inter: Vidal sta recuperando in vista del derby contro il Milan e scalpita per una maglia da titolare ma la concorrenza adesso non è poca

Archiviato il successo di domenica sera contro la Lazio, che ha riportato l’Inter in vetta da sola al girone di ritorno di Serie A dopo oltre 10 anni, i nerazzurri sono ora concentrati sull’importantissimo derby di Milano che andrà in scena tra meno di una settimana. Dopo la seduta di scarico di ieri Antonio Conte e la squadra non si sono allenati mentre, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Arturo Vidal continua a lavorare puntando proprio il match contro il Milan.

Già domani, infatti, il centrocampista cileno potrebbe tornare a lavorare parzialmente in gruppo. Tuttavia, Eriksen al momento sembrerebbe essere in vantaggio per un posto da titolare, il che dovrebbe far capire quanta fiducia Conte e lo staff della ‘Beneamata’ stiano riponendo sul danese dopo le ultime belle prestazioni fornite dall’ex Tottenham.