Inter: Karl-Heinze Rummenigge ha parlato dei nerazzurri con affetto nella settimana che precede il derby con il Milan. Tutti i dettagli

Karl-Heinze Rummenigge, storico calciatore del Bayern Monaco ed ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’ dove ha parlato di scudetto possibile e non solo:

“Scudetto? L’Inter mi sembra la squadra più stabile. Gioca bene, vince e non perde più partite strane come in passato. L’importante è che non siano troppo euforici: la strada è lunga. Andare alla Juventus? La mia filosofia è che se hai giocato con i nerazzurri è impossibile andare alla Juve. Il cuore è uno solo. Spero che il ‘Biscione’ vinca lo scudetto, ha tutte le carte in regola per farcela”.