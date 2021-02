Inter: Calabria non demorde e spiega che nulla è finito soprattutto con un derby di Milano ancora da giocare. Scopriamo tutti i dettagli

Davide Calabria prima del derby di Milano ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ dove ha parlato delle ambizioni del Milan e della sfida scudetto con l’Inter di domenica pomeriggio, match in cui i rossoneri arriveranno da secondi in classifica dopo oltre 20 giornate di leadership. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Il terzino del ‘Diavolo’ parla chiaro:

“Per il primo posto in campionato è una corsa lunga, nulla è compromesso. Quello che conta è arrivare primi alla fine. Non siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo scudetto, nessuno ce l’ha chiesto. Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Il risultato del derby può cambiare la stagione, ecco perché vogliamo vincere già domani a Belgrado: vincere aiuta a vincere. Dobbiamo subito recuperare quella mentalità che ci ha permesso di essere in testa per 21 giornate. Poi penseremo al derby e a vincerlo, ovviamente. Anche all’andata ci davano per sfavoriti, no?”.