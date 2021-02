Intrigo inglese per l’Inter che potrebbe registrare una proposta importante del Chelsea per Lautaro Martinez che coinvolgerebbe diversi calciatori

Con la rete contro la Lazio è tornato a segnare Lautaro Martinez ora a quota 13 centri in stagione tra coppe e campionato. Intanto la dirigenza dell’Inter lavora anche al rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino che continua a piacere all’estero. A gennaio ci sono stati ben tre incontri tra Beppe Marotta e Piero Ausilio e l’entourage del ‘Toro’ con tanto di intesa raggiunta sulla base di un ingaggio da 4,5 milioni a stagione più bonus fino al 2024. Un prolungamento importante per indirizzare il futuro di Martinez che però potrebbe essere messo in discussione da una maxi offerta proventiente dalla Premier League. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Chelsea pazzo per Lautaro: soldi e scambio

Dall’Inghilterra accostano nuovamente Lautaro al Chelsea che vive una situazione delicata per quanto concerne gli attaccanti. Werner non sta convincendo del tutto dopo il pesante esborso estivo, mentre Abraham ha perso posizioni con l’addio di Lampard e l’arrivo in panchina di Tuchel. I ‘blues’ potrebbero quindi offrire 55 milioni più Emerson Palmieri per convincere l’Inter a cedere il ‘Toro’.

In aggiunta anche Kepa, che potrebbero però arrivare con la formula del prestito biennale più diritto di riscatto in modo che possa ammortizzare ulteriormente la spesa di 80 milioni nell’ottica di un addio a titolo definitivo. Così facendo l’estremo difensore spagnolo raccoglierebbe l’eredità di Samir Handanovic, spesso criticato nell’ultimo periodo. Arrizabalaga sarebbe una soluzione alternativa di lusso considerando anche che il preferito Musso sembra diretto alla Roma. Per Kepa resta comunque da registrare il grosso ostacolo dello stipendio oneroso da circa 9 milioni a stagione. Per arrivare ad un suo approdo a Milano i londinesi dovrebbero contribuire al pagamento.