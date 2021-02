Calciomercato Inter: i nerazzurri in caso di scudetto potrebbero fare un regalo notevole ad Antonio Conte al termine di questa stagione

Due giorni al derby di Milano per superare un ulteriore esame in campionato. L’Inter di Antonio Conte non frena di un millimetro e sogna di rialzare al cielo il trofeo più prestigioso d’Italia che manca ormai da oltre 10 anni, lo scudetto. In caso di successo finale (e permanenza del tecnico leccese), a prescindere da chi guiderà la società nerazzurra in futuro, la ‘beneamata’ potrebbe puntare su un centrocampista di altissimo livello in grado di rinforzare in maniera adeguata la rosa del ‘Biscione’: Kante.

Calciomercato Inter, scambio Kante-Eriksen: il Chelsea preferisce de Vrij

L’Inter, in caso di successo in campionato, potrebbe provarci seriamente per Kante. I nerazzurri avrebbero in mente uno scambio con protagonisti Eriksen e il centrocampista francese. Si tratta di uno scambio alla pari (valutazione per entrambi di circa 40 milioni di euro). Il Chelsea, però, preferirebbe ricevere in cambio il cartellino di Stefan de Vrij.

Il difensore olandese classe 1992 sarebbe perfetto per la squadra allenata da Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco vorrebbe un difensore con le sue caratteristiche per rinforzare la rosa dei ‘Blues’. Ad oggi, però, la ‘Beneamata’ non vorrebbe affatto privarsi dell’ex centrale della Lazio. La sua partenza, però, permetterebbe di registrare a bilancio una plusvalenza davvero importante dato che l’olandese venne acquistato a zero dai biancocelesti nel 2018 (commissioni escluse).