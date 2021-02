Inter: Nicolò Zaniolo è tornato a parlare dei nerazzurri soffermandosi su Antonio Conte e Milans Skriniar elogiando entrambi. I dettagli

Nicolò Zaniolo, in una diretta su ‘Clubhouse’, è tornato a parlare dell‘Inter. Il calciatore della Roma ha elogiato Antonio Conte, ma anche Milan Skriniar che quest’anno sta facendo molto bene nella difesa a 3 del tecnico leccese:

“Forse per un allenatore come lui arriverei a giocare nel 3-5-2. Penso che lo farei, ma non mi calzerebbe considerando il mio modo di giocare e come mi piace muovermi in campo. Skriniar? Parliamo di un calciatore davvero molto forte, dotato di grande velocità e tempismo nelle decisioni da prendere quando difende”.