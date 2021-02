Milan-Inter: Kessie senza dubbi alla vigilia del derby tra rossoneri e nerazzurri spiega cosa il ‘Diavolo’ abbia in più dei cugini

Franck Kessie, intervistato dalla ‘gazzetta dello Sport’, ha spiegato che secondo lui il derby tra Milan e Inter finirà a favore dei rossoneri. Ecco le sue parole:

“Corsa scudetto in bilico? Mancano ancora tante partite. Sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica perché siamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà, lavoriamo sodo e crediamo nello scudetto. Poi in Italia, ormai lo sanno tutti, puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve”.