Milan-Inter: Rafael Leao ha parlato del match di domani tra rossoneri e nerazzurri spiegando quanto conti per il ‘Diavolo’ vincere domani

Ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, Rafael Leao si è espresso sul derby di Milano che si accenderà definitivamente domani alle ore 15. Il calciatore portoghese è ottimista in vista di un match che può significare tanto per la classifica e non solo:

“Derby da vincere? Siamo il Milan e dobbiamo puntare a conquistare i tre punti in ogni gara. La nostra mentalità è scendere in campo sempre come se si giocasse una finale e ci comporteremo allo stesso modo nel derby. Pur avendo rispetto per i nostri avversari, intendiamo riscattare la sconfitta contro i nerazzurri in Coppa Italia“.