Bellugi: striscione della Curva Nord: “Buon viaggio eroe nerazzurro”

Inter, la Curva Nord ha voluto nuovamente ricordare l’ex calciatore Mauro Bellugi venuto a mancare ieri. Il cuore pulsante della tifoseria nerazzurra ha esposto uno striscione fuori dallo stadio Meazza per dare l’ultimo saluto al guerriero nerazzurro

INTER CURVA NORD BELLUGI/ Prima delle partite del campionato di serie A si è fatto e si farà un minuto di silenzio, per ricordare il difensore dell’Inter Mauro Bellugi, scomparso ieri all’età di 71 anni e simbolo non solo di interismo, ma anche una bella persona di un calcio romantico che ormai non esiste più. Il cuore pulsante del tifo nerazzurro, la Curva Nord, che oggi prima della partita ha portato migliaia di tifosi allo stadio per accogliere il pullman della squadra e dare la giusta carica ai calciatori di Antonio Conte, ha voluto nuovamente ricordare il guerriero nerazzurro.

I supporter della squadra milanese, hanno messo un bellissimo striscione all’esterno dello stadio Giuseppe Meazza con queste parole: “Buon viaggio Bellugi eroe nerazzurro”. L’ennesima dimostrazione di affetto dei tifosi verso un calciatore vero, ed una persona che è stata apprezzata anche dopo la carriera calcistica, nei panni di opinionista sportivo durante le trasmissioni calcistiche dei canali delle televisioni lombarde.