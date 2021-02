Calciomercato Inter: dalla Spagna si infiamma nuovamente la pista Aguero per quanto riguarda il mercato dei nerazzurri. Scopriamo i dettagli

Dopo la schiacciante vittoria nel derby contro il Milan (0-3), l’Inter punta fortemente lo scudetto. La squadra di Antonio Conte, però, pensa anche al futuro. Nonostante le difficoltà societarie, infatti, potrebbe tornare in auge il nome di Sergio Aguero per l’attacco: l’attaccante del Manchester City può liberarsi addirittura a zero.

Calciomercato Inter: perché la trattativa Aguero è impossibile

Secondo ‘El Chringuito’, si sarebbe clamorosamente riaperta la pista Aguero per l’Inter. Il centravanti argentino ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe essere un super affare di mercato per rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Antonio Conte. L’acquisto del giocatore, però, ad oggi è impossibile. La situazione interna dei nerazzurri infatti non aiuta (tanta incertezza sul futuro della società). Andranno sborsati ben 200 milioni di euro per quanto riguarda alcune questioni da risolvere entro il31 marzo, come ad esempio la prima rata del cartellino di Achraf Hakimi – in caso contrario, il rischio sarebbe di rimanere esclusi dalle coppe europee.

Proprio per questo, Marotta e soci non hanno scelta: non possono né effettuare acquisti né aggiungere nuovi ingaggi fino a quando tutto non verrà risolto (ancora non è chiaro se e quando la ‘Beneamata’ cambierà proprietà). In più, Aguero non è giovanissimo. Compirà 32 anni il 2 giugno e al Manchester City prende ben 15 milioni di euro a stagione. In caso di addio, a qualsiasi altro club non chiederà meno di 10 milioni a stagione per almeno 2-3 anni di contratto. Per l’Inter, ad oggi un’investimento del genere (circa 40 milioni) è veramente infattibile.