Le ultime di calciomercato Inter chiamano in causa Eriksen ma hanno come protagonista Arturo Vidal. Molto incerta la sua permanenza in nerazzurro

Eriksen si è finalmente preso l’Inter dopo che per tutto gennaio è stato con la valigia pronta. Il danese non era riuscito a entrare nel progetto tecnico-tattico di Antonio Conte, ora invece è perfettamente dentro i meccanismi della squadra, un protagonista di essa a scapito di quello che è considerato – giustamente – un ‘figlioccio’ del tecnico. Parliamo ovviamente di Arturo Vidal, che adesso dovrà davvero fatica per ritagliarsi un ruolo importante in questa Inter. Non sarà semplice perché non è più quello che tutti abbiamo ammirato e che pensava ancora fosse lo stesso allenatore salentino, con cui peraltro ci sarebbero stati degli screzi. Tanto che rumors di calciomercato lo danno in partenza alla fine di questa stagione, pure nel caso rimanesse lo stesso Conte.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, Conte: “Temo le prossime due. Eriksen e Perisic, ecco cosa è successo”

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

Calciomercato Inter, Vidal può tornare in Spagna: Siviglia o Atletico, ecco le due ipotesi di scambio

Il club di viale della Liberazione potrebbe anche disfarsene a costo zero pur di liberarsi del suo stipendio da oltre 6 milioni di euro netti, a fronte di un contratto in scadenza nel giugno 2022 con opzione per un altro anno. Oppure provare a piazzarlo con uno scambio alla pari, con la possibilità addirittura di ottenere una plusvalenza. A tal proposito si parla di un ritorno in Spagna per indossare stavolta la maglia del Siviglia: gli andalusi darebbero all’Inter il mediano serbo – all’occorrenza anche centrale di difesa – Nemanja Gudelj che pare sia assai gradito al mister interista. Altre indiscrezioni, invece, indicano l’Atletico come possibile futura destinazione del quasi 34enne Vidal. A Milano sbarcherebbe in cambio il centrocampista messicano Herrera, fuori dai piani di Simeone.