Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le clamorose indiscrezioni riguardanti Romelu Lukaku e il suo possibile approdo al Real Madrid

Lukaku è tornato ad essere determinante e, di conseguenza, al centro dei riflettori del calciomercato. I rumors impazzano, soprattutto in Inghilterra e Spagna. In quest’ultimo Paese il bomber e leader nerazzurro viene accostato con insistenza a Barcellona e Real Madrid. Più alle ‘Merengues’, se non altro perché hanno risorse da investire nella prossima finestra estiva. Florentino Perez è da tempo alla ricerca di un erede di Karim Benzema: il preferito, anzi il sogno è Mbappe, segue il norvegese Haaland e poi ecco il 9 dell’Inter.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: 70 milioni per Lukaku

Gli ottimi rapporti tra Real e i nerazzurri, scrivono sempre in Spagna, potrebbero favorire l’operazione. L’Inter non vuole privarsi del classe ’93 di Anversa, a meno di una proposta irrifiutabile, da almeno 100 e passa milioni. Secondo ‘todofichajes.com’, però, la delicata situazione economico-societaria della ‘Beneamata’, può consentire alle ‘Merengues’ di mettere le mani sul cartellino del 28enne ex United a una cifra inferiore, inferiore anche a quanto è costato due estati fa. Per la precisione intorno ai 70 milioni di euro.