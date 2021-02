Inter: l’ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della Champions League del 2010. Tutti i dettagli

Ernesto Paolillo, ex direttore generale dell‘Inter, ai microfoni di ‘Sportitalia’ ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic cogliendo così l’occasione per tornare a parlare della Champions League del 2010 vinta dai nerazzurri contro il Bayern Monaco in finale:

LEGGI ANCHE>>> Non solo cessione Inter | Zhang sta lavorando anche alla vendita dello Jiangsu Suning

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, talento in pericolo | Assalto dalla Premier

“Se mi chiedete di Ibra, non posso non dire che sia un grandissimo giocatore e atleta. Però, se mi chiedete come mai abbiamo vinto tutto, io vi dico perché lo abbiamo scambiato con Eto’o“.