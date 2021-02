Milan-Inter: Karl-Heinze Rummenigge ha parlato del derby di Milano vinto dai nerazzurri elogiando la squadra di Conte e Lukaku. I dettagli

Karl-Heinze Rummenigge è apparso dinanzi ai microfoni di ‘Sky Sport’ a poche ore dal match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. L’ex calciatore dell‘Inter si è espresso sul derby tra Milan e nerazzurri elogiando sia la ‘Beneamata’ che Romelu Lukaku:

“Ho visto il derby, mi è piaciuto. Ho fatto i complimenti a Marotta, mio amico. Sono contento perché, dopo anni di sofferenza, ora l’Inter vive un momento felice. E’ la grande favorita, gli auguro di cuore di vincere lo scudetto. Incrocio le dita. Lukaku? E’ bravo, ha giocato molto bene col Milan così come nelle precedenti partite. Lavora molto per la squadra, fa gol e assist: mi piace molto. L’assist per l’1-0 è stato eccezionale, anche a livello tecnico, qualità per la quale viene spesso criticato“.