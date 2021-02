Serena: “Penso che Lautaro e Lukaku siano tra le coppie gol più forti in Europa”

Inter, l’ex attaccante Aldo Serena si è detto contento del mancato arrivo di Edin Dzeko in nerazzurro e contemporaneamente dell’evoluzione positiva della coppia Lukaku-Lautaro con l’argentino che sta tornando protagonista insieme al compagno di reparto

INTER SERENA SULLA LU-LA/ L’Inter è stata spesso vicina a prendere Edin Dzeko come vice Lukaku e molti tifosi nerazzurri, rimpiangono che questa possibilità non si sia avverata. Tra questi non c’è sicuramente Aldo Serena, l’ex attaccante dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni vincitrice dello Scudetto nella stagione 1988/89. Queste le sue dichiarazioni in merito, intervistato da Tuttosport: “Penso che Lautaro e Lukaku siano tra le coppie gol più forti in Europa. Il derby lo ha dimostrato una volta di più. Sono contento per Lautaro: quando durante il mercato di gennaio si parlava di Dzeko all’Inter, mi ero pronunciato per il ‘no’. Dzeko avrebbe rotto la magia. L’argentino aveva bisogno di fiducia e le ultime due partite sono certo lo aiuteranno a sentirsi maggiormente ai livelli di Lukaku”.

In questo momento, la Lu-La è la seconda coppia di attaccanti nei campionati europei con 30 reti segnate, dietro soltanto a Muller e Lewandowski del Bayern Monaco che finora sono arrivati a quota 36. Un altro dato che non fa che confermare che per i prossimi anni, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo, l’Inter ha trovato i suoi nuovi Altobelli-Muraro, Vieri-Ronaldo, o Milito Eto’o, solo per fare alcuni esempi di grandi coppie di attaccanti che hanno fatto la storia della squadra meneghina.