Calciomercato Inter: i nerazzurri per sostituire Samir Handanovic avrebbero individuato un altro profilo di alto livello. I dettagli

Continua senza freni la ricerca dell’Inter di un portiere di alto livello in grado di sostituire Samir Handanovic. Tanti nomi sono stati fatti, da Musso a Cragno per arrivare a Meret, senza dimenticare giovani come Brazao e Radu (di proprietà dei nerazzurri). Un altro nome, nelle ultime ore, starebbe circolando: si tratta di Peter Gulacsi, estremo difensore ungherese del Lipsia. Per altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, piace Gulacsi: i nodi da sciogliere

Peter Gulacsi piace all’Inter. Lo riporta ‘Sport Bild’, noto giornale sportivo tedesco. Marotta e soci avrebbero messo gli occhi proprio sull’estremo difensore classe 1990. I nerazzurri sarebbero pronti ad offrire 13 milioni di euro al Lipsia e, soprattutto, avrebbero pronta una proposta di ingaggio a dir poco clamorosa: circa 10 milioni di euro annui. Somma, questa, che metterebbe fuori gioco alcuni top club interessati al portiere (Borussia Dortmund su tutti).

I nodi da sciogliere, però, non sono pochi. La ‘beneamata’, infatti, ha ricevuto da mesi un veto di spesa da parte di Suning e anche l’incertezza sul futuro economico-societario del club non manca. Da capire se il portiere del Lipsia vorrebbe trasferirsi in Italia, certo, ma al momento questo è veramente l’ultimo dei problemi per Zhang e colleghi.