Elenco diffidati: sono ancora quattro i giocatori a rischio in casa nerazzurra

Inter, l’esterno destro Achraf Hakimi, dopo l’ammonizione rimediata nel derby di domenica scorsa è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo essendo nella lista dei diffidati in casa nerazzurra. Sono ancora quattro i giocatori a rischio squalifica nella squadra di Antonio Conte

INTER SITUAZIONE DIFFIDATI/ Domenica 28 febbraio 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano scenderanno in campo Inter e Genoa per la sfida valida per la 24esima giornata del campionato di serie A. L’esterno della squadra di Antonio Conte Achraf Hakimi non potrà essere presente alla partita, quindi probabilmente dovrebbe essere Matteo Darmian a sostituirlo sulla fascia destra. Il calciatore marocchino, aveva ricevuto un cartellino giallo dopo lo scontro con Theo Hernandez nel derby di domenica scorsa, ed essendo nella lista dei diffidati nerazzurri è stato automaticamente squalificato per un turno. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, doppio ritorno in nerazzurro: le ultime

Purtroppo per Antonio Conte per un giocatore che esce dalla lista dei diffidati saltando una partita, da non sottovalutare ma comunque, almeno sulla carta, non difficile, ne restano ancora quattro come Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic che già nel derby erano a rischio squalifica. I calciatori nerazzurri dovranno quindi evitare, se possibile, di farsi ammonire nella medesima gara, perché sostituirli tutti e quattro in un colpo solo sarebbe un bel problema per l’allenatore della formazione milanese.