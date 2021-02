Le ultime news Inter hanno come protagonista il gruppo Suning. Sospeso il titolo in Cina, con il controllo dell’azienda che potrebbe venir preso allo Stato

Novità clamorose dalla Cina. A quanto pare il titolo di Suning è stato sospeso alla Borsa di Shenzhen, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda di Nanchino che potrebbero arrivare alla riapertura dei mercato. Dietro a questa sospensione potrebbe esserci il trasferimento di circa il 25-30% del capitale – e di fatti del controllo della stessa azienda – allo stesso Stato oppure ad Alibaba di Jack Ma.

Gli Zhang sono a caccia di liquidità e, come noto, in trattative per la cessione di alcuni asset giudicati ‘irrilevanti’: tra questi lo Jiangsu, che rischia persino di ‘sparire’, e l’Inter. Non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci delle accelerate per quanto riguarda la vendita dei due club.