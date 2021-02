Wijnaldum: se non rinnova con il Liverpool Marotta pronto a sfidare le big europee

Inter, il centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum potrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a fine stagione con il Liverpool. Il calciatore piace sia all’Inter che a Barcellona e Psg

INTER WIJNALDUM AGGIORNAMENTO/ Non sono solo le big europee a tentare di prendere i migliori giocatori nerazzurri, anche la società meneghina cerca a sua volta di accaparrarsi qualche buon elemento, magari, come in questa occasione, a parametro zero. E’ il caso del centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e non ha ancora rinnovato con il Liverpool. La squadra da Jurgen Klopp rischia di perdere quindi il suo centrocampista a meno che nei prossimi mesi non riesca a convincerlo a rinnovare. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Sul calciatore olandese, 31 anni il prossimo novembre, è forte l’interesse del direttore sportivo dell’Inter Beppe Marotta che però dovrà riuscire a vincere la concorrenza di due società come Barcellona e Psg che oltre ad avere un potere economico superiore alla società meneghina, soprattutto il club francese, forse hanno anche maggior appeal. In ogni caso, il dirigente nerazzurro non lascerà nulla di intentato per portare a Milano un profilo che piace molto al tecnico Antonio Conte.