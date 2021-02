Direttamente dalla Spagna spunta anche un nome nuovo per l’Inter di Antonio Conte. Si tratta di Guido Rodriguez del Betis che piace anche al Barcellona: clausola monstre

Uno sguardo sempre rivolto al presente e l’altro al futuro per l’Inter, che al netto delle note problematiche di natura economica e societaria, pensa comunque anche alla prossima stagione. Marotta e soci mantengono sempre molto alta la guardia per quanto concerne i giovani talenti in giro per l’Europa, andando anche ad osservare quei calciatori meno noti al grande pubblico ma che in realtà nascondono talenti nascosti. Tra questi c’è anche Guido Rodriguez, mediano arrivato in sordina al Real Betis dal Club America a gennaio 2020, ma a poco a poco ha guadagnato sempre più risalto, soprattutto dall’arrivo in panchina di Manuel Pellegrini.

Calciomercato Inter, sorpresa Rodriguez: clausola monstre

Rodriguez è attualmente un tassello fondamentale per il centrocampo del Betis come testimoniano le 24 presenze raccolte in stagione dall’ex America che ha anche messo a referto un gol in Liga ed uno in Copa del Rey. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club del vecchio continente con il valore di mercato che è quindi inevitabilmente cresciuto.

Stando a quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ oltre ad essere nell’agenda di papabili obiettivi per il futuro del Barcellona, il classe 1994 argentino piace anche a club italiani come Milan, Juventus e appunto Inter. A favorire l’affare potrebbe essere proprio l’agente del ragazzo, Matías Sabbag, che ha rapporti stretti con diversi club di Serie A. Rodriguez ha però una pesante clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

Il procuratore è in ottimi rapporti con Ausilio e potrebbe essere offerto (non alle cifre della clausola), al club meneghino.