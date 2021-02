Calciomercato Inter: trattativa chiusa per il centrocampista dell’Udinese

Inter, i dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio sembra che abbiano concluso positivamente la trattativa con l’Udinese per portare Rodrigo de Paul a Milano. Inoltre stanno cercando di trovare anche un accordo per il portiere Juan Musso sul quale però è forte l’interesse della Roma

Nonostante i problemi societari, che comunque dovrebbero risolversi a breve, i dirigenti Piero Ausilio e Beppe Marotta proseguono a lavorare per portare a Milano giocatori graditi al tecnico nerazzurro, per rinforzare ulteriormente la squadra. Secondo il quotidiano Tuttosport, il club meneghino avrebbe concluso la trattativa che porterà la prossima stagione Rodrigo De Paul alla corte di Antonio Conte.

Ma con il club del patron Giampaolo Pozzo non si è parlato solo del calciatore argentino, ma si sta cercando anche di trovare un accordo per far arrivare nella città lombarda, anche l’altro argentino della formazione bianconera: il portiere Juan Musso. Sul classe 94 c’è però da superare la concorrenza della Roma, che potrebbe essere più avanti rispetto al club milanese nella trattativa. Naturalmente, da qui all’effettivo inizio del prossimo calciomercato, le situazioni potrebbero evolversi ulteriormente.