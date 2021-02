Da Lukaku a Scamacca, le probabili formazioni del match Inter-Genoa valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A

Domenica impegnativa a ‘San Siro’ per l’Inter di Conte che ospiterà un Genoa a dir poco ostico. I nerazzurri non dovrebbero cambiare molto l’11 titolare che ha battuto il Milan: nessun dubbio in difesa, sulla destra out Hakimi e possibilità per Darmian dal 1′. Confermati Perisic ed Eriksen, con Barella e Brozovic che agiranno al fianco del danese a centrocampo. L’attacco sarà formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per il Genoa, invece, non ci sarà Masiello in difesa ma Goldaniga. Zappacosta e Czyborra esterni, in attacco Shomurodov dovrebbe fare coppia con il talentuoso Scamacca: anche per i liguri sarà 3-5-2. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Antonio Conte.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All.: Davide Ballardini.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova