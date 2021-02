Inter: Javier Zanetti torna a rappresentare i nerazzurri davanti ai microfoni in vista del match di campionato contro il Genoa. I dettagli

Javier Zanetti torna di nuovo leader dell’Inter. Non in campo, certo, ma davanti ai microfoni. Il Coronavirus, infatti, ha fermato Marotta, Antonello e Ausilio tra gli altri.

Per questo motivo, l’unico che può rappresentare i nerazzurri davanti alle telecamere in vista del match contro il Genoa è il tanto amato ex capitano del ‘Biscione’. Un ritorno da protagonista in primo piano quindi per l’ex difensore argentino che rappresenterà la ‘Beneamata’ domenica a ‘San Siro’ in onore dei vecchi, gloriosi tempi.