Da Eriksen a Strootman, le formazioni ufficiali del match Inter-Genoa valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Inter. Antonio Conte conferma in sostanza l’undici mandato in campo nel derby, con l’unica novità rappresentata da Darmian al posto dello squalificato Hakimi. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda ‘Grifone’, Ballardini fa un po’ di turnover in vista del derby affidandosi al duo d’attacco composto da Scamacca e Pjaca. Arbitro dell’incontro Chiffi della sezione di Padova.

Formazioni UFFICIALI Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Conte

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All.: Ballardini

Arbitro: Chiffi di Padova