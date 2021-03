Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano già all’estate con Marotta e soci che vogliono rinforzare il reparto difensivo. Tutti i dettagli

Nonostante le difficoltà economico-societarie di Suning, l’Inter continua a lavorare in vista del futuro. Marotta e soci, infatti, valutano i migliori colpi in entrata da compiere nel calciomercato estivo. Uno dei reparti in cui la ‘Beneamata’ vorrebbe rinforzarsi di più è quello difensivo: a tal proposito, Shkodran Mustafi farebbe proprio al caso dei nerazzurri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Mustafi a zero: i dettagli

L’Inter punta Shkodran Mustafi dello Shalke 04. Il difensore centrale classe 1992 ha il contratto in scadenza a giugno e, secondo ‘Todofichajes.com’, potrebbe seriamente passare in nerazzurro a costo zero. In grado di fare anche il terzino destro, verrebbe acquistato con l’obiettivo di aggiungere quantità e qualità in difesa nelle rotazioni a disposizione di Antonio Conte.

I nerazzurri avrebbero già contattato l’ex giocatore del Valencia in vista dell’estate. Il centrale tedesco non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma una cosa è certa: il tempo stringe e fare tappa a Milano sarebbe certamente un upgrade.