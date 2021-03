Le ultime news Inter mettono in evidenza l’addio al club nerazzurro di un dirigente per far ritorno a Londra e lavorare con l’ex Juve Gianluca Vialli

Oggi lascerà ufficialmente l’Inter. Stando a ‘Il Sole 24 Ore’, in giornata Tim Williams dirà definitivamente addio al club nerazzurro. Si tratta di una decisione maturata da tempo quella del Cfo interista, non a caso è da mesi che si parla delle sue dimissioni.

Williams lascia l’Inter per tornare in Inghilterra, precisamente a Londra per diventare partner di Tifosy. Ovvero della società fondata dal banchiere Fausto Zanetton e che tra i soci vede anche l’ex Juve Gianluca Vialli. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Tifosy è anche advisor del fondo Bc Partners, come noto in trattativa con Suning per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza dell’Inter.