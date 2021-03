Inter: l’ex storico calciatore nerazzurro ha parlato della corsa scudetto escludendo la Juventus di Andrea Pirlo dalle favorite. I dettagli

Nicola Berti, a ‘Tiki Taka’, programma televisivo che si occupa di calcio, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte spiegando che i nerazzurri non sono soltanto ‘palla a Lukaku‘:

“Conte ha rilanciato giocatori come Eriksen e Perisic. A fine anno li davano per finiti, lui li ha rilanciati e ora non sbagliano una partita. Scudetto? L’unica squadra che può infastidire, Milan a parte, è l’Atalanta. Non la Juventus. E attenzione, l’Inter non è solo Lukaku: ha una difesa fortissima, e in più Lautaro Martinez sta disputando una stagione straordinaria”.