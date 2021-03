Inter: Mikkel Damsgaard elogia il centrocampista nerazzurro Christian Eriksen e rivela anche che è il suo idolo. Poi parla del suo futuro

Mikkel Damsgaard, giovane prospetto in forze alla Sampdoria e che, in ottica mercato, piace all’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del ‘Secolo XIX’ su Christian Eriksen e sul suo futuro:

“I miei idoli sono Eriksen e Schmeichel, che stanno facendo grandi cose con la maglia della Danimarca, poi in molti mi paragonano a Laudrup e per me questo è un grandissimo onore. Restare alla Samp? Certo, perché no! Poi nella vita non si sa mai. Nel calcio tutto dipende dalle prestazioni, tutto cambia velocemente“.