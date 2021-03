Inter: Zlatan Ibrahimovic ha dato la sua opinione sia sul club nerazzurro che sui tifosi invitando Romelu Lukaku a Sanremo. I dettagli

Zlatan Ibrahimovic, a poche ore dal debutto ufficiale a Sanremo, ha parlato anche dell’Inter e di Romelu Lukaku, invitando il belga a raggiungerlo al festival della canzone italiana e lanciando anche una frecciatina ai tifosi nerazzurri:

“Lukaku? Non ci sono problemi personali tra di noi, se vuole venire è il benvenuto. Quello che succede in campo rimane in campo. Vetta della classifica sfumata? Senza un milanista non c’è un derby. So che Amadeus e Fiorello sono interisti, me lo ripetono ogni 5 minuti dicendomi che sono primi in classifica. Nei primi 6 mesi stavano tutti zitti, però“.