Serie A, 26esima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Atalanta

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Inter-Atalanta valevole per la 26esima giornata di campionato

Mentre stasera l’Inter disputerà allo stadio ‘Tardini’ un match davvero insidioso oltre che importante contro il Parma di D’Aversa, sono state rese note le designazioni arbitrali per la 26° giornata del campionato di Serie A. Il match tra i nerazzurri e l’Atalanta sarà affidato a Maurizio Mariani che verrà assistito da Bindoni e Imperiale, mentre Sacchi agirà da quarto uomo. In sala Var ci saranno Valeri e Ranghetti.

Il bilancio con il fischietto romano non è particolarmente positivo né per la squadra di Antonio Conte, né per la ‘Dea’. Per la ‘Beneamata’ sono nove gli incontri ufficiali diretti dall’arbitro italiano conditi da 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Per i bergamaschi, invece, ben dodici con 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte accumulate.