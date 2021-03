Criscito: “Solo l’Inter può perdere questo Scudetto, è la favorita”

Inter, il difensore del Genoa Domenico Criscito si è detto convinto che solo la squadra di Antonio Conte può perdere questo scudetto e che l’unica squadra che potrebbe avere qualche chance di impedirglielo sarà la Juventus

INTER CRISCITO DICHIARAZIONI/ Il difensore del Genoa Domenico Criscito, ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto intervenendo in diretta durante la trasmissione ‘Deejay Football Club’, in onda dalle frequenze di Radio Deejay. Il capitano della squadra rosso-blu, nonostante al secondo posto della classifica di serie A ci sia il Milan di Stefano Pioli, vede la Juventus come l’unica possibile antagonista dell’Inter per il titolo nazionale. Queste le sue parole in merito: “La Juventus è l’unica squadra in grado di impensierire alla lunga l’Inter“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Ma poi ha voluto spiegare che sarà molto difficile anche per la formazione di Andrea Pirlo riuscire in questa impresa e infatti ha aggiunto: “Io sono del parere che solo l’Inter possa perdere il campionato e che sia la favorita“. I tifosi nerazzurri, conoscendo molto bene la pazzia storica della loro squadra del cuore, dopo aver sentito queste parole avranno fatto qualche gesto scaramantico.