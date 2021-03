Hall of fame Inter 2020: Bergomi e tre protagonisti del ‘Triplete’ verranno premiati il 9 marzo

Inter, verranno premiati il 9 marzo i quattro nuovi ‘moschettieri’ nerazzurri che sono stati scelti lo scorso anno dai tifosi per entrare nella Hall of Fame del club milanese. Tre sono i vincitori del ‘Triplete’ a cui si aggiunge Giuseppe Bergomi

INTER HALL OF FAME PREMIAZIONE/ Il 9 marzo è il compleanno della società nerazzurra, 113 anni e non sentirli, ed in questa data storica per il club verranno premiati quattro calciatori, che sono stati scelti dai tifosi nella terza edizione della Hall of Fame nel 2020. I giocatori sono: il portiere Julio Cesar, il difensore e commentatore sportivo Giuseppe Bergomi, il centrocampista ed allenatore Esteban Cambiasso e l’attaccante Diego Milito. La premiazione, come ha spiegato il sito ufficiale, avverrà nel giorno del compleanno del club alle ore 21 direttamente dall’Inter HQ e verrà trasmesso dai canali ufficiali del club: Inter Tv, Youtube, Facebook e Inter.it. Il portale ufficiale nerazzurro ha anche aggiunto: “Non mancherà il premio speciale, che verrà consegnato ad una personalità che si è distinta per valori come inclusività, fratellanza, unità, che da sempre fanno parte della storia di FC Internazionale Milano. Un riconoscimento che nella prima edizione è stato consegnato alla famiglia Moratti e nella seconda all’ex portiere nerazzurro Astutillo Malgioglio“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Questo l’albo d’oro della manifestazione, giunta lo scorso anno alla terza edizione:

2018: Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus, Ronaldo (Luis Nazario de Lima)

2019: Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza.