Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo dei nerazzurri per il giovane centrocampista dell’Empoli Samuele Ricci

Ci sono tutte o quasi le big di Serie A su Samuele Ricci, talento dell'Empoli primo in classifica nel campionato cadetto e quindi lanciatissimo verso l'ennesima promozione in Serie A. Il 19enne nativo di Pontedera è un centrocampista in grado di far molte cose, con un potenziale ancora inespresso data la sua giovane età. Rumors di calciomercato sostengono che a fine stagione se non prima possa provarci anche l'Inter sfruttando gli eccellenti rapporti col suo agente Federico Pastorello.

Calciomercato Inter, Mulattieri ‘carta’ per Ricci: i dettagli

Per sconfiggere la concorrenza, in particolare Juventus e Milan, Marotta e soci potrebbero offrire 5-6 milioni di euro cash più il cartellino di un altro Samuele, ovvero Mulattieri, attaccante classe 2000 l’estate scorsa mandato in prestito in Olanda, al Volendam formazione della Keuken Kampioen Divisie, l’equivalente della nostra Serie B. Fin qui il suo rendimento è stato di assoluto spessore, come dimostrano gli 11 gol messi a segno. L’Inter si manterebbe però una sorta di ‘prelazione‘ sul cartellino del bomber di La Spezia.