Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Handanovic e il suo possibile successore. Rispunta un giovane portiere attualmente nella big inglese

Nelle ultime partite Handanovic ha riscattato una prima parte di stagione deludente rispondendo a chi sostiene che si tratti di un portiere finito. Lo sloveno dovrebbe difendere i pali dell’Inter, della quale è pure capitano, anche nella prossima stagione a meno che i nerazzurri non riescano a mettere le mani su un big. Musso è in cima alla lista, ma l’argentino sembra diretto alla Roma per circa 30 milioni di euro. In queste ore, tuttavia, è riemerso il nome di un giovane spagnolo, con già grande esperienza internazionale, che la big inglese è intenzionata a ‘scaricare’ nel prossimo calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta può riprovarci | “Ora bastano 50 milioni”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, avanti insieme | Decisione presa: resta all’Inter

Calciomercato Inter, Kepa per il post Handanovic: ecco le ‘condizioni’

Per tutte le news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Parliamo di Kepa, 26enne di Ondarroa costato al Chelsea la bellezza di 80 milioni di euro. L’ex Athletic, ora un panchinaro della formazione guidata da Tuchel (che punta decisa su Donnarumma), detiene ancora il record di portiere costato di più nella storia del calcio… Un record che fin qui non gli ha certo portato fortuna. I ‘Blues’ sono rimasti delusi dal suo rendimento e vogliono cederlo: in Spagna si parla addirittura per una cifra sui 16-20 milioni di euro. L’Inter potrebbe pensare a lui, del resto è ancora giovane e il potenziale c’è, ma solo in prestito con diritto di riscatto e se i londinesi dovessero accettare di contribuire a parte del suo super ingaggio, che è di circa 9 milioni di euro a stagione. Una follia.