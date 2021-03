Inter, saltano le partite di qualificazioni ai mondiali delle nazionali sudamericane di questo mese

Inter, la Conmebol ha deciso di rinviare gli incontri validi per le qualificazioni delle nazionali sudamericane previste in questo mese. In collaborazione con la Fifa si decideranno le eventuali nuove date

INTER QUALIFICAZIONI MONDIALI AGGIORNAMENTO/ Nonostante si cerchi di continuare a disputare gli incontri e a far terminare i tornei sia nazionali che internazionali, non sempre questo è possibile. Questo mese si sarebbero dovute disputare le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali del Qatar, che si dovrebbero disputare tra novembre e dicembre 2022, ma sono state rinviate a data da destinarsi. La Conmebol, ha informato della decisione presa tramite i propri canali ufficiali. Come hanno spiegato, il motivo è l’impossibilità di avere a disposizione delle nazionali i calciatori sudamericani che giocano all’estero. Questo il messaggio: “La FIFA analizzerà la riprogrammazione delle gare coordinandosi con la Conmebol e con le federazioni. Prossimamente, si studieranno tutte le differenti opzioni per la disputa delle partite”.

Una buona notizia per i club, che potranno quindi avere a disposizione i propri calciatori sudamericani in un momento importante della stagione, senza il timore che si possano infettare o farsi male, durante il loro impegno nella loro nazionale.