Da Hakimi a Gosens, le probabili formazioni del match Inter-Atalanta valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A

Dopo sei vittorie di fila e un +6 in classifica sul Milan secondo, l’Inter non vuole fermarsi nemmeno con l’insidiosa Atalanta di Gasperini. Proprio per questo, pochi cambiamenti per Antonio Conte. Il tecnico leccese dovrebbe riproporre il ballottaggio in attacco tra Sanchez e Lautaro con l’argentino questa volta in vantaggio. Nessun cambiamento in difesa e nei cinque di centrocampo in cui, ancora una volta, ci sarà Christian Eriksen al fianco di Brozovic e Barella. Per i bergamaschi, tornerà Gollini in porta, pochi dubbi sulla titolarità di Toloi e Romero. Incertezza Djimsiti, niente da fare per il recupero di Hateboer almeno fino ad aprile. Ballottaggio tra Muriel e Ilicic per partire dal 1′ al fianco del titolarissimo Duvan Zapata: sarà 3-4-1-2. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, flop e scambio | Obiettivo Eriksen

Probabili formazioni Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Zapata; All.: Giampiero Gasperini.

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia